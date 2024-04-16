بسبب الطقس... فلاي دبي تعلق جميع الرحلات المغادرة من دبي

أعلنت شركة فلاي دبي للطيران اليوم، أنها علقت موقتا جميع الرحلات المغادرة من دبي حتى العاشرة من صباح غد الأربعاء بتوقيت دبي لسوء الأحوال الجوية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).