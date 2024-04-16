البيت الأبيض يلمّح إلى إمكان الموافقة على حزمات مساعدات منفصلة لدعم أوكرانيا وإسرائيل

أعلن البيت الأبيض أنّ مشاريع قوانين منفصلة ستعرض هذا الأسبوع على التصويت في مجلس النواب الأميركي تلبي على ما يبدو الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.



لكنه لفت إلى أنه سيتعيّن أن يدرس الرئيس جو بايدن من كثب المقترحات التي قدّمها رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون لاتّخاذ قرار نهائي بشأنها.



وكان جونسون قد أعلن أنّ المجلس حيث الغالبية بيد الجمهوريين سيصوّت هذا الأسبوع على مشاريع القوانين بعد تأخير استمر أشهرا بسبب ضغوط مارسها الجناح اليميني في حزبه.