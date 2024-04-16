الأونروا: قنابل لم تنفجر زنتها 450 كلغ داخل مدارس في غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الثلاثاء، أنها عثرت على قنابل لم تنفجر تبلغ زنتها 450 كلغ داخل مدارس، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.



ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع المدمر منذ هجوم حماس على جنوب اسرائيل في السابع من تشرين الأول.



وقالت الأونروا في بيان، إن وكالات للأمم المتحدة قامت بـ"مهمة تقييم" في خان يونس بعد انسحاب الجنود الإسرائيليين في السابع من نيسان.



وأشارت الى أن الفرق الأممية واجهت "عوائق كبيرة حالت دون عملها في شكل آمن بسبب وجود ذخائر وعبوات لم تنفجر، وخصوصا قنابل بزنة 450 كلغ داخل مدارس وعلى طرق".



وذكرت الوكالة بأن "آلاف النازحين يحتاجون الى مجموعة واسعة من المساعدات الحيوية، وخصوصا على صعيد الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء".



وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق في نيسان، أن "تنظيف قطاع غزة من الذخائر والعبوات غير المنفجرة سيتطلب ملايين الدولارات وأعواما عدة".