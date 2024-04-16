السوداني: لم نتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو مسيرات من العراق خلال هجوم إيران على إسرائيل

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم، أن بغداد لم تتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.



وقال: "موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا".