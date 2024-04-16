فرنسا تستدعي سفيرتها لدى أذربيجان "للتشاور" في خضم توتر بين البلدين

أعلنت فرنسا مساء الثلاثاء أنّها استدعت سفيرتها لدى أذربيجان "للتشاور" وذلك بسبب مواصلة باكو "في الأشهر الأخيرة اتّخاذ إجراءات أحادية تلحق الضرر بالعلاقات" بين البلدين.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إنّ الرئيس إيمانويل ماكرون "استقبل اليوم سفيرتنا بهذا الصدد. وأعرب عن أسفه لإجراءات أذربيجان وأمل أن يوضح الجانب الأذربيجاني نواياه".



والعلاقات بين فرنسا وأذربيجان متدهورة منذ أشهر، إذ اتّهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بدعم أرمينيا في النزاع الإقليمي بين يريفان وباكو حول منطقة ناغورني قره باغ.



وأضاف البيان: "تجدّد فرنسا دعمها لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا باحترام القانون الدولي ووحدة أراضي البلدين. هذا التطبيع سيفيد كلا البلدين والمنطقة بأسرها".