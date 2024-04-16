الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أخبار الصباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الولايات المتحدة: سنطلب تفسيرا من إسرائيل عن مقتل الطفلة هند رجب في غزة
أخبار دولية
2024-04-16 | 17:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الولايات المتحدة: سنطلب تفسيرا من إسرائيل عن مقتل الطفلة هند رجب في غزة
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الوزارة ستطلب من إسرائيل مزيدا من المعلومات عن وفاة الطفلة الفلسطينية هند رجب البالغة من العمر ستة أعوام في غزة في كانون الثاني.
وأشار الى أن الوزارة تدعو إلى إجراء تحقيق كامل في الأمر بعد أن ألقى تقرير لصحيفة واشنطن بوست بظلال من الشك على تفسير إسرائيل السابق لواقعة مقتلها.
وحوصرت الطفلة وهي ترتعد في سيارة في غزة مع أفراد عائلاتها القتلى وتوسلت طلبا للمساعدة في اتصال هاتفي مع منقذين. وأمكن سماع طلقات الرصاص وهي تصف اقتراب قوات إسرائيلية منها.
وعثر أقاربها على جثتها بعد 12 يوما، مع جثث خالها وزوجته وأطفالهما الثلاثة في سيارتهم، فضلا عن اثنين من المسعفين الذين حاولوا إنقاذها، وكانت سيارة إسعاف بالقرب منهم.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن تحقيقا توصل إلى وجود مركبات مدرعة إسرائيلية في منطقة الحادث على عكس ادعاءات الجيش الإسرائيلي بأن تحقيقا أوليا توصل إلى أن قواته لم تكن ضمن نطاق إطلاق النار من السيارة التي حوصرت فيها الطفلة.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "سنعود إلى حكومة إسرائيل ونطلب منهم المزيد من المعلومات"، واصفا وفاة الطفلة هند بأنها "مأساة لا توصف، وهو أمر ما كان ينبغي أن يحدث ولا ينبغي أن يحدث أبدا".
وأضاف ميلر: "ما زلنا نرحب بإجراء تحقيق كامل في هذا الأمر وكيفية حدوثه في المقام الأول".
أخبار دولية
الولايات المتحدة
إسرائيل
هند رجب
غزة
ماثيو ميلر
التالي
حريق في المبنى التاريخي لبورصة كوبنهاغن القديمة
الكوليرا يعود إلى الظهور بطريقة مقلقة في اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-04-09
أوستن: ليس لدى الولايات المتحدة دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
أخبار دولية
2024-04-09
أوستن: ليس لدى الولايات المتحدة دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
0
أخبار دولية
2024-04-05
بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات لغزة
أخبار دولية
2024-04-05
بلينكن: الولايات المتحدة ترحب بسماح إسرائيل بإدخال مزيد من المساعدات لغزة
0
آخر الأخبار
2024-04-05
رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوتي للـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية غاضبة من إسرائيل بسبب فشلها في استرداد الأسرى وقلع المقاومة وفرض السيطرة وطرد سكان غزة إلى مِصر
آخر الأخبار
2024-04-05
رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوتي للـLBCI: الولايات المتحدة الأميركية غاضبة من إسرائيل بسبب فشلها في استرداد الأسرى وقلع المقاومة وفرض السيطرة وطرد سكان غزة إلى مِصر
0
أخبار دولية
2024-04-04
الولايات المتحدة تراجع تقريرا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف يقصفها بغزة
أخبار دولية
2024-04-04
الولايات المتحدة تراجع تقريرا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف يقصفها بغزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:03
لقاء بين الرئيس الايراني والعلامة الخطيب: اذا ما اقترف الصهاينة اي خطأ سيدركون المعنى الحقيقي للرد
أخبار دولية
03:03
لقاء بين الرئيس الايراني والعلامة الخطيب: اذا ما اقترف الصهاينة اي خطأ سيدركون المعنى الحقيقي للرد
0
أخبار دولية
01:27
سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: مشروع القرار بشأن عضوية فلسطين لا يؤدي إلى حل الدولتين
أخبار دولية
01:27
سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: مشروع القرار بشأن عضوية فلسطين لا يؤدي إلى حل الدولتين
0
أخبار دولية
01:22
اجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين في الامارات بسبب الاحوال الجوية
أخبار دولية
01:22
اجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين في الامارات بسبب الاحوال الجوية
0
أخبار دولية
01:18
الجيش الأميركي: الاشتباك بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن
أخبار دولية
01:18
الجيش الأميركي: الاشتباك بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:54
نقل الزعيمة البورمية أونغ سانغ سو تشي من السجن إلى منزل
أخبار دولية
00:54
نقل الزعيمة البورمية أونغ سانغ سو تشي من السجن إلى منزل
0
صحة وتغذية
10:53
هل تشعرين خلال التسوق بضرورة قضاء الحاجة؟ طبيب يكشف السبب الغريب!
صحة وتغذية
10:53
هل تشعرين خلال التسوق بضرورة قضاء الحاجة؟ طبيب يكشف السبب الغريب!
0
أخبار دولية
2023-07-26
الجيش الروسي يؤكد أنه صد هجومًا واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني
أخبار دولية
2023-07-26
الجيش الروسي يؤكد أنه صد هجومًا واسع النطاق لقوات كييف في الجنوب الأوكراني
0
أخبار دولية
00:57
مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
أخبار دولية
00:57
مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
أخبار لبنان
14:24
شركة طيران الشرق الأوسط تلغي رحلتيها إلى دبي
2
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
3
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
منوعات
15:22
"زوجها كسرها من الخبيط"... بعد أن ظهرت بعين دامية: هل تعرضت شروق للضرب على يد دكتور فود؟ (فيديو)
4
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
5
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
6
منوعات
15:45
حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!
منوعات
15:45
حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!
7
منوعات
17:24
بعد تصريح كاتريكسا حول تعرض شروق للضرب من قبل زوجها... سانشاين توضح وترد! (فيديو)
منوعات
17:24
بعد تصريح كاتريكسا حول تعرض شروق للضرب من قبل زوجها... سانشاين توضح وترد! (فيديو)
8
منوعات
14:05
دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)
منوعات
14:05
دبي تكشف عن أكبر حوض سباحة لا متناهي في العالم بين ناطحتي سحاب... السباحة فيه ستكلف مبلغا خياليا؟! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More