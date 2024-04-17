نقل الزعيمة البورمية أونغ سانغ سو تشي من السجن إلى منزل

نُقلت الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي من السجن إلى منزل، بحسب مصدر لوكالة فرانس برس، في وقت أعلن فيه المجلس العسكري الحاكم العفو عن 3300 سجين بمناسبة رأس السنة التقليدية.ولم يتّضح على الفور ما إذا كانت هذه الخطوة بالنسبة لسو تشي موقتة أم تمثّل خفضاً في عقوبة الحائزة جائزة نوبل البالغة 78 عاماً.وبشكل منفصل، أكد متحدّث باسم السلطات العسكرية أنّ السجناء الأكبر سنّاً يتلقّون "رعاية لازمة" خلال موجة الحرّ التي تجتاح البلاد.