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مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

أخبار دولية
2024-04-17 | 00:57
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مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
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مجلس الأمن الدولي يصوّت الخميس على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على طلب قدّمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عديدة وكالة فرانس برس.
     
وبالتزامن، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة على حسابها في منصة إكس بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".
     
ودعا المجموعة العربية في رسالتها "جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية"، مناشدة " أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".
     
وبحسب البعثة الفلسطينية فإنّ مشروع القرار الجزائري "يوصي" الجمعية العامة بقبول "دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".
     
ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

أخبار دولية

مجلس الأمن الدولي

عضوية فلسطين

الأمم المتحدة

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