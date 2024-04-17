وزير الدفاع الصيني يدعو نظيره الأميركي إلى تعزيز "الثقة" بين البلدين

دعا وزير الدفاع الصيني دونغ جون نظيره الأميركي لويد أوستن إلى تعزيز "الثقة" بين البلدين، وذلك خلال أول محادثات دفاعية ثنائية على هذا المستوى منذ نحو 18 شهراً.



وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إنّ دونغ أبلغ أوستن أنّه "ينبغي على الصين والولايات المتّحدة... أن تنظرا إلى السلام باعتباره الأمر الأثمن وإلى الاستقرار باعتباره الأمر الأهمّ وإلى الثقة باعتبارها أساس التعاملات".



وشدد الوزير الصيني على أنّه يتعيّن على البلدين أن "يبنيا تدريجياً ثقة متبادلة".



كما شدّد على مسامع نظيره الأميركي على أنّ "القطاع العسكري أساسي من أجل (...) تحقيق الاستقرار في تطوير العلاقات الثنائية ومنع الأزمات الكبرى".



ولفت دونغ إلى أنّ الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي جو بايدن "مصمّمان على تحقيق الاستقرار وتحسين العلاقات الثنائية".



غير أنّ وزير الدفاع الصيني جدّد التأكيد على موقف بلاده في ما يتعلّق بتايوان.



وفي هذا الصدد، لفت وزير الدفاع الصيني إلى أنّ "قضية تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين، ولا يجوز المساس بالمصالح الأساسية للصين".



ودعا الولايات المتحدة إلى احترام مطالب بلاده في بحر الصين الجنوبي.



وشدّد على أنّ "الوضع الحالي في بحر الصين الجنوبي مستقرّ بشكل عام ودول المنطقة لديها الإرادة والحكمة والقدرة على حلّ المشكلات".



وأضاف "يجب على الولايات المتّحدة أن تعترف بموقف الصين الثابت، وأن تحترم سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، وأن تتّخذ إجراءات ملموسة لحماية السلام الإقليمي".