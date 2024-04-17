براغ: عشرون دولة ستشتري من خارج أوروبا 500 ألف قذيفة مدفعية لحساب أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا أنّ عشرين دولة تعهّدت، في إطار مبادرة أطلقتها بلاده، أن تشتري من خارج أوروبا نصف مليون قذيفة مدفعية لتقديمها هبة لأوكرانيا.



وخلال زيارة إلى واشنطن الثلاثاء، لفت فيالا إلى أنه"سعيد لأنّه حتى الآن انضمّت حوالي عشرين دولة إلى مبادرتنا، من كندا إلى بولندا، بما في ذلك ألمانيا وهولندا".



واشار إلى أنّه بفضل هذه الدول "بتنا قادرين على توريد 500 ألف قذيفة، ونعتقد أنّ عمليات تسليم أخرى ستتبع".



وسبق لفيالا أن أعلن أنّ أولى عمليات تسليم هذه الذخائر لكييف قد تحصل في حزيران.



وأكّد رئيس الوزراء التشيكي أن ما من سبب يمنع الدول المانحة من "تقديم مليون قذيفة إضافية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة".



ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز فإنّ شراء هذه القذائف الـ800 ألف سيكلّف الدول المانحة 1.5 مليار دولار.



وكانت جمهورية التشيك أطلقت حملة تبرعات دولية تهدف إلى شراء ذخيرة للجيش الأوكراني لدعمه في التصدّي للغزو الروسي لأراضيه.



وأكدت براغ أنّها وجدت في أسواق خارج القارة العجوز ما مجموعه 800 ألف قذيفة متاحة للشراء.