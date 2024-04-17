مقتل 25 مدنياً في دارفور في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

أفادت منظمة حقوقية سودانية بأنّ 25 مدنياً قُتلوا في اشتباكات مسلّحة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي لجأ إليها الكثير من النازحين.



وقالت "محامو الطوارئ"، وهي منظمة حقوقية مؤيدة للديموقراطية، في بيان إنّ "25 قتيلاً و100 جريح سقطوا في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الغربية لمدينة الفاشر في اليومين الماضيين".



بدوره، قال مصدر طبّي في مستشفى الفاشر الجنوبي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إنّ "عشرات الإصابات من المدنيين وصلت إلى المستشفى بسبب اشتباكات اليوم".



وأضاف المصدر طالباً عدم كشف هويته: "نعاني نقصاً في الدم والكوادر".



من جهتهم، أفاد شهود عيان فرانس برس بأنّ الاشتباكات دفعت بمئات النازحين إلى الفرار من مخيم أبوشوك إلى مدينة الفاشر القريبة منه بعدما وصلت المعارك إلى قلب المخيّم.