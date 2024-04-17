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البيت الأبيض: سنفرض عقوبات جديدة على إيران
أخبار دولية
2024-04-17 | 01:15
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البيت الأبيض: سنفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران بعد الهجوم الذي شنّته الجمهورية الإسلامية على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أنّه "يتوقّع" أن يحذو حلفاء آخرون لواشنطن حذوها قريباً.
وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان في بيان أنّه "في الأيام المقبلة، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران، بما في ذلك برامجها للطائرات المسيّرة والصواريخ" بالإضافة إلى كلّ من الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيّين.
وتوقّع ساليفان أن" يحذو حلفاؤنا وشركاؤنا حذونا قريباً بعقوباتهم الخاصة".
وأوضح أنّ "هذه العقوبات الجديدة بالإضافة إلى تدابير أخرى ستواصل ممارسة الضغط على إيران لاحتواء وإضعاف قدراتها العسكرية".
وذكّر ساليفان بأنّ واشنطن فرضت عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبطين بإيران بسبب علاقاتهم "بالإرهاب وتمويل الإرهاب وبأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة وبانتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان وبدعم جماعات إرهابية وكيلة" لطهران.
كما أكّد مستشار الأمن القومي إلى أنّ القوات الأميركية ستعزّز جاهزيتها للتصدّي لأيّ قصف إيراني جديد بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مشددا على أنّ "الضغوط ستستمر" على إيران.
وقال: "لن نتردّد في مواصلة اتخاذ إجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في سائر أنحاء العالم ومع الكونغرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أفعالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".
أخبار دولية
عقوبات أميركية
أميركا
ايران
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