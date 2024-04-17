الجيش الأميركي: الاشتباك بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في 16 نيسان.



وأضافت القيادة المركزية في بيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".