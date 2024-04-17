اجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين في الامارات بسبب الاحوال الجوية

أكد مطار دبي الدولي أنه يواجه اضطرابات كبيرة بسبب سوء الأحوال الجوية ويعمل على استعادة العمليات الطبيعية في أسرع وقت ممكن.



وأوضح في بيان أن الرحلات الجوية شهدت تأخيرات أو تم تحويل مساراتها، كما تأثرت بعدم تمكن الطواقم من التواجد في أماكنها والاضطلاع بعملها، لافتا إلى أن التعافي سيستغرق بعض الوقت.



وأعلنت طيران الإمارات، ومقرها دبي، أنها علقت إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي من الساعة الثامنة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء حتى منتصف الليل بسبب تحديات تشغيلية ناجمة عن سوء الأحوال الجوية وحالة الطرق.



وحوّل مطار دبي الدولي رحلات الوصول موقتا مساء أمس الثلاثاء بسبب عاصفة وتم تعليق العمليات لمدة 25 دقيقة في وقت سابق من اليوم.