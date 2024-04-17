سفيرة أميركا في الأمم المتحدة: مشروع القرار بشأن عضوية فلسطين لا يؤدي إلى حل الدولتين

لفتت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى أنها لا ترى أن مشروع قرار بالأمم المتحدة من السلطة الفلسطينية، يوصي بأن تنال عضوية كاملة في المنظمة، يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأدلت توماس غرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في سول بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.