البرغوثي للـLBCI: وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هو مدخل السلام للمنطقة

رأى الامين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي أن وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هو مدخل السلام للمنطقة، معتبرا أن اليوم الاول من وقف العدوان على غزة يكون اليوم الاخير لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيًا.واعتبر البرغوثي، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن ما كشفته الاحداث أن الفلسطينيين يقاومون ليس فقط بوجه اسرائيل بل ايضا بوجه الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وعدد كبير من الدول الاوروبية التي التي تحارب إلى جانب تل ابيب.واشار إلى أن اسرائيل تحتاج إلى حماية من دول كثيرة، رابطا الغضب الاميركي بفشل اسرائيل من اقتلاع المقاومة الفلسطينية وفرض سيطرتها على القطاع واسترداد الاسرى بالقوى كما وعدت، بالاضافة إلى صمود الشعب الفلسطيني.ولفت البرغوثي إلى أننا " نخوض ايضا معركة مع الاعلام الغربي الرسمي المتورط والذي تجاوز كل الحدود في التعتيم على الاحداث في فلسطين وابراز اسرائيل على أنها الضحية".وتابع بالقول :" المواقف المتوازنة التي حاولت الدول ابرازها اختفت مع الهجمة الايرانية على اسرائيل".وشدد الامين العام للمبادرة الوطنية على أن ايران وتركيا هما القوتان المنافستان الوحيدتان لاسرائيل في المنطقة.واعتبر أن أكبر مستفيد من الاحداث هي روسيا لانها أضعفت قدرة الغرب على مواجهتها.أما بالنسبة لتصويت مجلس الامن الخميس على مشروع قرار عضوية فلسطين في الامم المتحدة، فشكّ البرغوثي بأن أميركا ستستمح بتمرير التصويت، معتبرا أن هذا القرار يشمل فقط الحديث عن اسم دولة وليس عن وجود دولة.