الرئيس الإسرائيلي أجرى محادثات في القدس مع وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا

أجرى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ محادثات في القدس مع وزيري خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون وألمانيا أنالينا بيربوك.



ودعا هرتسوغ الأسرة الدولية إلى التصدي للتهديد الذي تطرحه إيران بعد هجومها بالصواريخ والمسيرات على اسرائيل.



وقال هرتسوغ عبر موقع إكس إنه أجرى "محادثات ودية" صباح الأربعاء مع كاميرون وبيربوك، مؤكدا أن "على العالم بأسره أن يعمل بشكل حاسم وحازم للتصدي للتهديد الذي يطرحه النظام الإيراني الساعي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة برمتها".