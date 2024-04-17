قتلى في هجوم صاروخي روسي على شمال أوكرانيا

وقع هجوم صاروخي روسي على مدينة تشيرنيهيف في شمال أوكرانيا، أدى إلى مقتل أربعة من السكان على الأقل.



وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال حاكم المنطقة إن الهجوم الروسي أسفر عن مقتل وإصابة سكان وألحق أضرارا بالبنية التحتية الاجتماعية في مدينة تشيرنيهيف.