رئيس وزراء باكستان: السعودية ستستثمر مليارات الدولارات في باكستان

اكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يوم الأربعاء ان السعودية ستستثمر مليارات الدولارات في باكستان بعد زيارة قادها وزير الخارجية السعودي إلى باكستان هذا الأسبوع.



وقال مكتب شريف في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور باكستان "قريبا جدا".