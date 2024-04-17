الصين ترى أنه "ما زال يتعين القيام بالكثير من الجهود" قبل عقد مؤتمر حول أوكرانيا

أكدت الصين الأربعاء على ضرورة القيام "بالكثير من الجهود" قبل عقد مؤتمر سلام حول أوكرانيا في سويسرا غداة إعلان المستشار أولاف شولتس أن بكين وافقت على دعم الاجتماع.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان "حسب علمنا فأن الاجتماع المعني لا يزال قيد الإعداد وما زال هناك الكثير من الجهود التي يتعين القيام بها".



أعلنت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي أنها ستستضيف مؤتمرا رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا في منتصف حزيران المقبل، لكنها قالت إن روسيا لن تحضر.