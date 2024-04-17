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أذربيجان تندد بـ"ضغوط" و"تهديدات" فرنسية بعد استدعاء باريس سفيرتها لدى باكو
أخبار دولية
2024-04-17 | 04:59
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أذربيجان تندد بـ"ضغوط" و"تهديدات" فرنسية بعد استدعاء باريس سفيرتها لدى باكو
نددت أذربيجان بـ"ضغوط" وتهديدات" تمارسها فرنسا على حد قولها، بعد يوم على استدعاء باريس سفيرتها لدى باكو "للتشاور" في ظل تدهور العلاقات الثنائية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أن "الجانب الأذربيجاني أكد مرارا لفرنسا أن لغة التهديد والضغوط لن تفضي إلى نتيجة، ويعلن مرة جديدة أنه سيتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه القومية".
واعتبر البيان أن "الخطوات التي يتخذها بلدنا وتصريحاته الرسمية تجاه فرنسا لم تكن سوى رد على نشاطات هذا البلد المدمرة" منددا بـ"حملة افتراءات".
وقالت الوزارة: "من الواضح أن أعمال فرنسا التي تسلح أرمينيا بكثافة وتشجع النزعة العسكرية في المنطقة، لا تخدم السلام".
وتشهد العلاقات بين فرنسا وأذربيجان تدهورا منذ أشهر، واتّهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باريس بدعم أرمينيا في النزاع الإقليمي بين يريفان وباكو حول منطقة ناغورني قره باغ.
أخبار دولية
أذربيجان
ارمينيا
فرنسا
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