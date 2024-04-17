كاميرون: نأمل أن تتصرف إسرائيل بطريقة لا تؤدي إلى تصعيد الأمر قدر الإمكان

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن من الواضح أن إسرائيل اتخذت قرارا بالرد على الهجوم الإيراني.



وأمل كاميرون، من اسرائيل، من أن اسرائيل ستنفذ ذلك بطريقة تبقي على التصعيد عند الحد الأدنى.



وأكد وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تريد فرض عقوبات منسقة على إيران، مشددا على أنه على مجموعة السبع أن تبعث برسالة لا لبس فيها" إلى إيران.