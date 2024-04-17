رئيس الوزراء القطري: "تعثّر" المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن حرب غزة

كشف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين تمر بمرحلة حساسة.وأكد أن هناك محاولات قدر الإمكان لتذليل العقبات، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن بلاده تندد بسياسة العقاب الجماعي التي لا تزال إسرائيل تتبعها في قطاع غزة وبالتصعيد في الضفة الغربية.