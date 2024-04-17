مصر للطيران تعلق رحلاتها بين القاهرة ودبي موقتا

أعلنت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني في مصر، أنها علّقت رحلاتها بين القاهرة ودبي موقتا لحين تحسن الأحوال الجوية في الإمارات.