قتيل واضرار مادية جراء الأمطار الغزيرة في الإمارات

الأمطار الغزيرة في الإمارات والتي بلغت أعلى مستوياتها، أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل، إضافةً إلى إلحاق أضرار بالغة بالمنازل والمنشآت.