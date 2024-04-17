مؤسس تيليغرام: بعض الحكومات سعت للضغط لكن على التطبيق أن يظل منصة محايدة

أعلن مؤسس تطبيق تيليغرام، خلال مقابلة مع الصحفي الأميركي تاكر كارلسون، أنه من المرجح أن يتجاوز عدد مستخدمي تطبيقه عتبة المليار مستخدم في غضون عام.



وقال إن بعض الحكومات سعت للضغط عليه لكن التطبيق يجب أن يظل "منصة محايدة" وليس "لاعبا في الوضع الجيوسياسي".