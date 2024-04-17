هنية يزور تركيا خلال أيام

يزور رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية تركيا خلال أيام لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وقال أردوغان في وقت سابق لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان :"سأستضيف زعيم القضية الفلسطينية... وسنناقش عددا من القضايا".



ووصف حماس مجددا بأنها "حركة تحرير".