الأمم المتحدة ناشدت توفير تمويل لمساندة قطاع غزة والضفة الغربية

ناشدت الأمم المتحدة توفير تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار، لمساندة أكثر من ثلاثة ملايين شخص، في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى نهاية العام والمساعدة في تخفيف نقص الغذاء ودرء خطر المجاعة، في القطاع.



وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مناشدة عاجلة حاجته لهذا التمويل لمساعدة 3.1 مليون شخص و"تقليل المعاناة الإنسانية ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".



وجاء في مناشدة المكتب أنّ حصة كبيرة من التمويل تقدر بنحو 782.1 مليون دولار ستُخصص لتوفير المساعدات الغذائية لنحو 2.2 مليون شخص في غزة وما يقارب 400 ألف شخص في الضفة الغربية.