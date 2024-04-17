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هل تلقت موسكو تحذيرًا مسبقًا في شأن الهجوم الإيرانيّ؟

أخبار دولية
2024-04-17 | 08:28
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هل تلقت موسكو تحذيرًا مسبقًا في شأن الهجوم الإيرانيّ؟
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هل تلقت موسكو تحذيرًا مسبقًا في شأن الهجوم الإيرانيّ؟

رفض الكرملين تأكيد أو نفي ما إذا كانت موسكو قد تلقت تحذيرًا مسبقًا في شأن الهجوم الإيرانيّ على إسرائيل، لكنّه حثّ الأطراف في الشرق الأوسط على التراجع عن الصراع.
 
وحثّ الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين الأطراف على الامتناع عن أيّ إجراء يثير مواجهة جديدة.

وحذّر من أنّ ذلك سيكون له عواقب كارثية على المنطقة.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "عندما سئل ما إذا كانت طِهران، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع موسكو، قد حذرت روسيا مسبقًا من الهجمات التي وقعت السبت على إسرائيل، إنه ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن."
 
وأضاف: "لا نريد حتى الحديث عن تصعيد هذا الصراع وهذا يتعارض مع مصالح إسرائيل وإيران والمنطقة بأكملها."
 
وأكّد أنّ روسيا الاتحادية تحافظ على علاقتها الوثيقة والبناءة مع إيران وتمتلك أيضًا علاقات بناءة مع إسرائيل.

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