نتانياهو لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا: لإسرائيل الحق في حماية نفسها

اكد رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا أنّ إسرائيل ستحتفظ في الحق في حماية نفسها، وفق بيان نقله مكتبه.



وجاءت تصريحات نتانياهو، أمام وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيريوك، بعد أيام من شن إيران هجوم غير مسبوق على إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ بالستية.



وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنّها أوضحت خلال محادثاتها في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.



وأضافت: "على الجميع الآن أن يتصرفوا بحكمة ومسؤولية".