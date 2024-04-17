رئيسة المفوضية الأوروبية: الهجوم الإيرانيّ على إسرائيل يمثل تحولًا نحو المواجهة المفتوحة

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنّ هجوم إيران على إسرائيل هو أحدث إشارة لنوايا عصبة جديدة من المستبدين.



وأشارت أيضًا إلى روسيا وكوريا الشمالية.



ولفتت فون دير لاين، في مؤتمر للدفاع والأمن، في بروكسل، أنّ تلك العصبة تسعى لتمزيق أوصال النظام الدوليّ المؤسس على قواعد والضغط على الديمقراطيات لتصل إلى نقطة الانهيار.



ووصفت الهجوم الإيرانيّ على إسرائيل بأنّه يمثل تحولًا نحو المواجهة المفتوحة.