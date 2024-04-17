أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات لتعزيز برنامجها الاقتصاديّ متوسط الأجل

أكّد الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان أنّ تركيا ستتخذ خطوات لتعزيز برنامجها الاقتصاديّ متوسط الأجل.



كما أكّد أنّ الأولويات الرئيسية الثلاث هي توفير أكبر للإنفاق العام وإعطاء الأولوية للاستثمارات وتسريع الإصلاحات الهيكلية.



وقال أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إنّ فريقه الاقتصاديّ قام باستعدادات لمثل هذه الخطوات لتعزيز البرنامج.



وأمل أن يعلنها للجمهور قريبًا جدًا.



وأوضح وجود ثلاث أولويات رئيسية في تعزيز الخطة المتوسطة الأجل: وهي توفير أكبر للإنفاق في القطاع العام وإعطاء الأولوية للاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.