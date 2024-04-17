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القوات الروسية بدأت انسحابها من مرتفعات قره باغ

أخبار دولية
2024-04-17 | 10:12
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القوات الروسية بدأت انسحابها من مرتفعات قره باغ
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القوات الروسية بدأت انسحابها من مرتفعات قره باغ

     
أعلن الكرملين أنّ الجنود الروس المنتشرين في مرتفعات ناغورني قره باغ منذ خريف العام 2020 بدأوا انسحابهم، بعد سبعة أشهر من استعادة أذربيجان هذا الجيب الذي سيطر عليه انفصاليون أرمن لثلاثة عقود.
     
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين: "نعم، هذا هو الحال بالفعل"، مؤكداً تقارير بثتها وسائل إعلام أذربيجانية تحدّثت عن الانسحاب. 
     
من جانبه، قال حكمت حاجييف، مستشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إن قرار الانسحاب اتخذ على "أعلى مستوى" بين باكو وموسكو. 
     
ونقلت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج" عن المستشار قوله "بدأت العملية. وتقود وزارتا الدفاع في أذربيجان وروسيا العمليات اللازمة لتنفيذ هذا القرار".

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