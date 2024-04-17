توقيف أشخاص في روسيا بتهمة "الخيانة العظمى" لصالح أوكرانيا

أعلن جهاز الأمن الروسي أنّه ألقى القبض على عدّة أشخاص روس بتهمة "الخيانة العظمى" أو بالانضمام إلى "منظمة إرهابية" لصالح أوكرانيا.



وفي منطقة تومسك غرب سيبيريا، أُلقي القبض على شخصين مشتبه بقيامهما بتحويل أموال إلى القوات المسلّحة الأوكرانية، وذلك بتهمة "الخيانة العظمى"، حسبما أفاد الفرع المحلّي لجهاز الأمن الفدرالي في بيان نقلته وكالة تاس الحكومية.



وأوضح البيان أنّه ثبت أنّ المشتبه بهما "أجريا تحويلات إلى حسابات مصرفية لصالح القوات المسلّحة الأوكرانية"، من دون مزيد من التفاصيل.



وأُلقي القبض على روسيَين آخرين يبلغان من العمر 19 عاماً في موردوفيا في وسط روسيا، واتهمهما جهاز الأمن الفدرالي بتصوير بنية تحتية محلية "استراتيجية"، ثمّ نقل اللقطات المصوّرة إلى أوكرانيا لشنّ هجمات محتملة بطائرات من دون طيار.



ونقلت وكالة تاس عن الفرع المحلّي لجهاز الأمن الفدرالي قوله إنّ الشابَين "التقطا صوراً ومقاطع فيديو لمواقع استراتيجية في سارانسك" عاصمة موردوفيا، مضيفاً أنّهما "كانا يعتزمان التوجّه إلى أوكرانيا... للمشاركة في القتال ضدّ القوات المسلّحة الروسية".



وأشار المصدر ذاته إلى أنّه تمّ فتح تحقيق بشأن "تورّط هؤلاء في أنشطة تنظيم إرهابي".

