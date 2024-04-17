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حوالى 70 قتيلًا خلال خمسة أيام جراء فيضانات في أفغانستان
أخبار دولية
2024-04-17 | 10:30
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حوالى 70 قتيلًا خلال خمسة أيام جراء فيضانات في أفغانستان
قُتل نحو 70 شخصًا منذ السبت، جراء أمطار غزيرة وفيضانات في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.
وقال المتحدث باسم إدارة الكوارث الطبيعية جنان سايق: "أُصيب 56 شخصًا بجروح ودُمّر أكثر من 2600 منزل ونفق أكثر من 2000 رأس ماشية."
ومنذ أسابيع عديدة، تشهد حوالى 20 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، مستويات مرتفعة من التساقطات بما فيها كابول.
وتضرب الفيضانات كل البلاد تقريبًا هذا الربيع، وهي فترة هطول الأمطار في أفغانستان.
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