إضراب عمالي جديد في اليونان يؤثر على النقل العام

بدأت أكبر نقابة عمالية في اليونان إضرابًا لمدة 24 ساعة ما أثّر على وسائل النقل العام والعبّارات المتجهة إلى الجزر.



ودعا الاتحاد العام للعمال اليونانيين إلى الإضراب، احتجاجًا على غلاء المعيشة وللمطالبة بزيادة الأجور وإعادة العمل بالتفاوض الجماعيّ.



وأدّى الإضراب إلى وقف خدمات العبارات المتجهة إلى جزر بحر إيجه والبحر الأيونيّ، وقطار الأنفاق في أثينا.



كما توقفت سيارات الأجرة والحافلات لفترات في الإضراب، الذي شارك فيه كذلك الأطباء المناوبون في المستشفيات.



تزامنًا، شارك نحو أربعة آلاف شخص، وفق تقديرات الشرطة، في تظاهرات وسط العاصمة دعما للإضراب.



ودعا الموظفون في القطاع العام إلى إضراب في 21 أيار.