إيران تُنقذ أفراد طاقم ناقلة نفط عالقة في عاصفة في بحر عمان

أنقذت البحرية الإيرانية 21 من أفراد طاقم ناقلة نفط وهي تغرق في بحر عمان بعدما حوصرت في العاصفة التي تضرب دول الخليج، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وقال مدير الإدارة البحرية في ميناء جاسك بجنوب إيران محمد أمين أماني إنه بعدما تم تنبيه السلطات إلى أن "ناقلة نفط ترفع علم جزر كوك كانت تغرق، أُرسلت سفينة إنقاذ إيرانية إلى الموقع وأنقذت أفراد الطاقم البالغ عددهم 21 فردًا".



وأضاف أن "خمسة بحّارة تلقوا العلاج الطبي" فور نزولهم إلى الميناء الإيراني.