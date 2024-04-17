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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقتي إهيمي وكوتشي في جنوب اليابان

أخبار دولية
2024-04-17 | 10:59
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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقتي إهيمي وكوتشي في جنوب اليابان
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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب منطقتي إهيمي وكوتشي في جنوب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة ضرب جنوب اليابان.

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال هو بونجو تشانل، وهو مضيق يفصل بين الجزيرتين اليابانيتين كيوشو وشيكوكو، مضيفة أنه لم يصدر تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي).

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