الصين: التحقيق الأميركي في مجال بناء السفن "مليء بالاتهامات الباطلة"

أكدّت بكين أنها تعارض بشدة التحقيق الأميركي بشأن ممارسات الصين التجارية في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أنه "مليء بالاتهامات الباطلة".



وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن التحقيق الأميركي: "مليء بالاتهامات الباطلة ويسيء تفسير النشاطات التجارية والاستثمارية العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي ومصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلاتها (الولايات المتحدة) الصناعية".