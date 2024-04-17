سفينة قبرصية رست قبالة سواحل لبنان لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة

رست سفينة تابعة لسلطات إنفاذ القانون القبرصية قبالة سواحل لبنان وسط تقارير عن تعزيز نيقوسيا جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة.



وأفادت خدمة إنقاذ بأنّ وجود السفينة منع ما يصل إلى خمسة قوارب تحمل لاجئين من الإبحار.



وشوهدت سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم إيفاجوراس على مواقع تتبع السفن في المياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.



وكتبت مجموعة ألارم فون المعنية بإنقاذ المهاجرين بحرًا على موقع التواصل الاجتماعي إكس "هؤلاء الأشخاص محاصرون في لعبة قاسية وخطيرة بين قبرص ولبنان ويظلون في البحر دون طعام أو ماء وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".



وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو: "اتخذنا بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين، ومنها ما أُعلن عنه فيما يتعلق بتقييم طلبات اللجوء الجديدة". ورفض الوزير التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.

