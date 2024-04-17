الجيش الإسرائيليّ يعلن إصابة 14 جنديًا إثر استهداف "المركز الجماهيريّ"

شن "حزب الله" هجومًا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الإنقضاضية، على بلدة عرب العرامشة في الجليل الأعلى، والتي تقطنها قبائل من البدو العرب.



واستهدف الحزب مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكريّ المستحدث الذي يطلق عليه إسم "المركز الجماهيريّ" وأوقع أفراده بين قتيل وجريح.



وأعلن الجيش الإسرائيليّ عن إصابة 14 جنديًا بينهم 4 في حال الخطر، إثر إستهداف مبنى في المكان.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الهجوم ناتج عن إصابة دقيقة لمسيرة، عرف الحزب الى أين يرسلها.