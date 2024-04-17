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o
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o
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مجلس النواب الأميركي يصوّت السبت على المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
أخبار دولية
2024-04-17 | 11:42
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مجلس النواب الأميركي يصوّت السبت على المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل
يصوّت مجلس النواب الأميركي السبت على مشاريع قوانين منفصلة تتعلّق بتخصيص حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، حسبما أفاد رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون.
وكتب في رسالة إلى النواب اطلعت عليها وكالة "فرانس برس": "نتوقّع إجراء التصويت النهائي على مشاريع القوانين مساء السبت".
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