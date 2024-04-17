بايدن: زيادة الرسوم على الصلب والألمنيوم من الصين ليست حربًا تجارية

شدّد الرئيس الأميركيّ جو بايدن على أنّه لا يرغب في خوض حرب تجارية مع الصين، وذلك على خلفية الزيادة التي يعتزم فرضها على الرسوم الجمركية للصلب والألمنيوم من بكين.



وقال بايدن: "لا حرب تجارية"، وذلك في تصريحات للصحافيين خلال جولة انتخابية في مسقطه سكرانتون بولاية بنسلفانيا، ردًا على سؤال عما إذا كان يخشى أن تؤدي زيادة الرسوم إلى مواجهة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.