لوفتهانزا تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 30 نيسان

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران أنها مدّدت تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى نهاية الشهر بسبب المخاوف الأمنية المستمرة في المنطقة.



وقالت الشركة إنها ستبقي على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت حتى 30 نيسان مشيرة إلى أن الإلغاء يشمل كافة المجال الجوي الإيراني.



واستأنفت لوفتهانزا أمس الثلاثاء رحلاتها لتل أبيب وعمَّان وأربيل.