ماكرون: على الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على إيران لتشمل مصنعي المسيرات

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن على أوروبا توسيع نظام عقوباتها على إيران، مضيفا أن العقوبات يجب أن تستهدف الكيانات المشاركة في إنتاج الطائرات المسيرة والقذائف على وجه الخصوص.



ويجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لبحث تشديد العقوبات على إيران بعد هجوم طهران بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مطلع الأسبوع.