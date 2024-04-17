إردوغان يزور العراق الإثنين

أعلن وزير الدفاع التركيّ يشار غولر أنّ الرئيس رجب طيب إردوغان يجري زيارة رسمية إلى العراق الإثنين، للمرة الأولى منذ العام 2011.



وقال غولر للصحافيين: "سيكون رئيسنا في العراق الإثنين."



وأكّد موعد زيارة أُعلن عنها، منذ أسابيع، من دون تفاصيل.