وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ أعربوا عن رغبتهم في فرض عقوبات جديدة على من يسلحون أعداء إسرائيل

أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبيّ عن رغبتهم في فرض عقوبات جديدة على من يسلحون أعداء إسرائيل ومن يهاجمون السفن في البحر الأحمر، وفق ما قال وزير الخارجية الإيطاليّ أنطونيو تاياني.



وقال تاياني، غداة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد: "كان هناك إجماع على ضرورة فرض عقوبات على كل من يقدم طائرات مسيرة وأسلحة وصواريخ لمن يهاجمون إسرائيل ومن يهاجمون السفن في البحر الأحمر."



وأعلن الوزير أنّ مسألة العقوبات ستخضع للبحث أيضًا، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المقرر أن يرأسه خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جزيرة كابري الإيطالية.