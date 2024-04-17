المستشار الألماني يحث إسرائيل على ممارسة ضبط النفس

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس إن من المهم ألا يتسبب هجوم إيران على إسرائيل في تصعيد الصراع الحالي.



وقال شولتس في بروكسل: "بالنسبة لنا، من المهم الآن استغلال هذه اللحظة أيضا في إنهاء التصعيد وألا ترد إسرائيل. بهجوم كبير من تلقاء نفسها".