رئيس وزراء بلجيكا: بروكسل تدعم فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

أكد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن بروكسل تؤيد فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردا على هجوم طهران على إسرائيل.



وقال دي كرو للصحفيين قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "موقفي هو أن الحرس الثوري الإيراني يجب وضعه على قائمة العقوبات وسيكون من المهم رؤية موقف الدول الأخرى".