الجيش الإسرائيلي: شاحنات غذاء دخلت غزة من ميناء أسدود لأول مرة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن شاحنات محملة بمساعدات غذائية دخلت قطاع غزة المحاصر من ميناء أسدود للمرة الأولى منذ أن وافقت الحكومة على فتح الميناء أمام الشحنات.



وقال الجيش في بيان: "دخلت ثماني شاحنات محملة بالطحين تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى قطاع غزة من ميناء أسدود اليوم".



ولفت الى أن الشاحنات خضعت لفحوص أمنية في الميناء ثم سمح لها بالدخول إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.